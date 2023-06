Exposition sur le protestantisme et le sport Temple de l’église protestante unie de Périgueux Périgueux Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Exposition sur le protestantisme et le sport Temple de l’église protestante unie de Périgueux Périgueux, 16 septembre 2023, Périgueux. Exposition sur le protestantisme et le sport 16 et 17 septembre Temple de l’église protestante unie de Périgueux Gratuit. Entrée libre. C’est peu connu, mais le protestantisme a joué un rôle de premier plan dans le développement du sport au niveau mondial. Inventeur du basket-ball et du volley-ball via le réseau des Young Men’s Christian Association (YMCA), il fut le promoteur de nombre de sports à la sortie de la défaite de 1870, au nom d’un idéal de force physique comme morale : la « chrétienté musculaire » (Muscular Christianity). C’est cette histoire que nous vous proposons de découvrir dans une exposition qui fera place à de nombreux portraits de sportifs protestants de haut-niveau, d’hier à d’aujourd’hui. Temple de l’église protestante unie de Périgueux 20 bis rue Antoine Gadaud, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 75 11 31 80 https://egliseprotestanteunieperigueux.epudf.org https://www.facebook.com/epuf.perigueux Le temple de l’église protestante unie de France, anciennement église réformée de France, accueille les protestants de tradition luthérienne et calviniste. Des protestants ancrés dans le monde, et en perpétuel dialogue avec lui. Parking de la poste à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©YMCA France

