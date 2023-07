Exposition et visite d’un temple protestant Temple de l’Église protestante unie Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Exposition et visite d’un temple protestant Temple de l’Église protestante unie Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne. Exposition et visite d’un temple protestant 16 et 17 septembre Temple de l’Église protestante unie Gratuit. Entrée libre. Durée : 45 min. Poussez la porte de ce bâtiment discret de style néoclassique inauguré au milieu du XIXe siècle.

Il vous sera présenté dans le temple, une exposition avec pour thème

« La contribution du protestantisme dans le sport », proposé par le conseil presbytéral. Temple de l’Église protestante unie 20 rue Albert 1er, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 52 91 90 Le temple est inauguré le 20 juin 1847. L’édifice est de style néo-classique, selon les plans de l’architecte bayonnais Boulanger. Il est bâti à l’emplacement des anciennes fortifications. Le portail est orné de la sculpture en bas-relief d’une Bible ouverte. En 1859, par décision préfectorale est autorisé l’ouverture d’une école rue port de Castets, puis en 1865, rue Montaut tout près de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

