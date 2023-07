Visite guidée d’un temple maçonnique de la Grande Loge de France Temple de la Grande Loge de France à Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Visite guidée d'un temple maçonnique de la Grande Loge de France

Temple de la Grande Loge de France à Dijon, 16 septembre 2023, Dijon.

Visite guidée d'un temple maçonnique de la Grande Loge de France
16 et 17 septembre

Limité à 80 places par séance, inscription obligatoire.

Découvrez un temple maçonnique de la Grande Loge de France lors d'une visite guidée qui vous permettra d'avoir des explications sur la démarche maçonnique et sa situation historique.

Temple de la Grande Loge de France à Dijon
9 cour des Frères
21000 Dijon

Le temple de la Grande Loge de France est situé dans un local du XVIIIe siècle.

navettes Divia, parking Tivoli à 200 m.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

