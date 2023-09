Cet évènement est passé Concert : l’intégrale de Bach au temple Temple de la Fondation John Bost La Force Catégories d’Évènement: Dordogne

La Force Concert : l’intégrale de Bach au temple Temple de la Fondation John Bost La Force, 17 septembre 2023, La Force. Concert : l’intégrale de Bach au temple Dimanche 17 septembre, 16h00 Temple de la Fondation John Bost Gratuit. Entrée libre. Virginie Robillard au violon et François Daudet au piano interprèteront l’intégrale des 6 sonates BWV 1014-1019 de Jean-Sébastien Bach. Temple de la Fondation John Bost Rue du pasteur Alard, 24130 La Force La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine http://parolesetmusiques24.fr Temple construit en 1867 sur les plans de John Bost, pasteur et directeur des Asiles de Laforce. Parkings à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

