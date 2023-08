Visite libre de la chapelle et du site de la commanderie du Temple de la Coëfferie Temple de la Coëfferie Guipry-Messac Catégories d’Évènement: Guipry-Messac

Temple de la Coëfferie

Le Temple de la Coëfferie est l'un des ensembles Templier / Hospitalier les mieux préservés de Bretagne : en plus de la chapelle subsistent les autres bâtiments organisés en cour carrée, ainsi que la maison boulangère. D'aspect très rural, l'ensemble est remarquable car il est relativement complet.

La Coëfferie – 12 Le Temple, 35480, Guipry-Messac

Chapelle du 13e siècle qui appartenait aux Templiers. En 1312, à la destruction du Temple, elle passe aux Hospitaliers qui édificent probablement le bras sud. Restes de peintures murales sur le mur du chevet, au-dessus et dans les ébrasements de la fenêtre. A la fin du 16e siècle, le manoir du Temple est ruiné par les guerres civiles. Après la Révolution, l'édifice est transformé en hangar agricole.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

