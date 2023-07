BALLADE ENTRE FILS ET SONS – DÉCROCHAGE & CONCERT Temple de la boissonnade Moissac-Vallée-Française, 29 juillet 2023, Moissac-Vallée-Française.

Moissac-Vallée-Française,Lozère

Venez assister au concert d’euphone joué par Frédéric Bousquet durant l’exposition au temple de la boissonnade ! Belle mélodie !….

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Temple de la boissonnade

Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



Come and see the euphone concert played by Frédéric Bousquet during the exhibition at the Temple de la Boissonnade! A beautiful melody!

¡Venga a ver el concierto de euphone interpretado por Frédéric Bousquet durante la exposición en el Temple de la Boissonnade! ¡Una bella melodía!

Besuchen Sie das Euphone-Konzert, das Frédéric Bousquet während der Ausstellung im Temple de la Boissonnade gespielt hat! Schöne Melodie!

Mise à jour le 2023-07-07 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère