Visite libre du temple antique 16 et 17 septembre Temple de Jublains Entrée libre

Un sanctuaire richement décoré

La face intérieure des murs du péribole et l’extérieur du mur oriental étaient ornés d’un décor peint constitué de grands panneaux de différentes couleurs. Près de l’entrée principale, plusieurs fragments d’enduits peints sur lesquels des oiseaux sont figurés ont été découverts.

Le sol du temple et les murs de la cella sont recouverts de placages de marbre provenant des Pyrénées. Les colonnes de la cella et des portiques sont surmontées de chapiteaux en tuffeau d’ordre corinthien.

La persistance d’un culte indigène

Plusieurs fragments de la statue de culte ont été retrouvés, dont la tête, exposée au musée. Ils permettent d’identifier une déesse assise, à rapprocher des figurines en terre blanche également découvertes près du sanctuaire et représentant une déesse-mère d’origine gauloise qui allaite deux enfants installés sur ses genoux.

Un lieu fréquenté

Des fibules (broches servant à maintenir les vêtements), des bagues, des ex-voto (objets déposés en échange d’un vœu), des statuettes en terre blanche, retrouvés en fouilles constituent des preuves de la fréquentation du lieu par les fidèles et donnent des indications sur la pratique des dépôts d’offrandes.

Le sanctuaire est le lieu sacré où les habitants de Noviodunum se rendaient pour prier et honorer leur divinité. Situé au nord et à l'extérieur de la ville antique, il succède au sanctuaire gaulois édifié en bois au même endroit. Les pièces de monnaie découvertes lors des fouilles permettent de dater sa reconstruction en pierres vers 66-68 après J.-C. Une architecture complexe Installé sur un podium en pierres, le temple mesurait 30 m de long, 20 m de large et environ 20 m de haut dont 3 m seulement sont conservés. Il est constitué d'une chapelle centrale (la cella), entourée de colonnes. On y accède par un escalier situé sur le devant à l'est, dont il ne reste que le cœur de la maçonnerie. Le temple est implanté dans une aire sacrée presque carrée, d'environ 75 m de côté et délimitée par un mur d'enceinte, le péribole. Côté cour, les 4 côtés du péribole sont bordés par un portique (espace couvert par un toit et soutenu par des colonnes). Trois portes donnent accès au monument ; celle située à l'est, face au temple et soulignée par un portique, constitue l'entrée principale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

