Guillonville Visite du temple de Gaubert Temple de Gaubert Guillonville, 17 septembre 2023, Guillonville. Visite du temple de Gaubert Dimanche 17 septembre, 14h00 Temple de Gaubert Visite guidée du temple et de son histoire. Temple de Gaubert Rue du Soleil-Levant, Gaubert 28140 Guillonville Guillonville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 67 67 32 36 https://templedegaubert.fr https://fr-fr.facebook.com/templedegaubert/ Le temple de Gaubert, achevé en 1884, a été construit en remplacement du temple de 1826. Architecture originale, histoire particulièrement riche, localisation improbable.

Cet édifice présente plusieurs particularités que nous vous invitons à découvrir !

Ce lieu historique est encore en fonction et accueille une communauté vivante, avec des célébration dans un style moderne, ainsi que des activités cultuelles et culturelles. Parking, accès handicapés Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Christian Huy

