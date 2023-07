Concert et visite à découvrir dans un temple protestant Temple de Castres Castres Catégories d’Évènement: CASTRES

Tarn Concert et visite à découvrir dans un temple protestant Temple de Castres Castres, 16 septembre 2023, Castres. Concert et visite à découvrir dans un temple protestant Samedi 16 septembre, 14h00 Temple de Castres Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, le temple protestant de castres vous ouvre ses portes pour une visite libre. Découvrez ce lieu de 14h à 16h avant de profiter d’un concert à l’orgue proposé par Jean-Paul Caubere à 16h. Temple de Castres 2 rue du Consulat, 81100 Castres Castres 81100 Saint-Jean Tarn Occitanie 09 65 04 64 11 https://castres.epudf.org Le grand temple protestant de Castres était à l’origine l’ancien convent des capucins, construit en 1630. Transformé en temple protestant en 1795, il est le témoignage de la conversion massive des habitants de la ville au calvinisme dès le XVIIe siècle.

Le temple appartient aujourd’hui à l’église protestante unie de France, et se distingue par son magnifique orgue Alain Faye de 1998. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

