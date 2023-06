Exploration du patrimoine protestant : histoire, temples et conflits religieux Temple de Calvisson Calvisson, 16 septembre 2023, Calvisson.

Exploration du patrimoine protestant : histoire, temples et conflits religieux 16 et 17 septembre Temple de Calvisson Gratuit. Entrée libre. Contrainte d’accès PMR : une petite marche depuis la rue pour entrer dans le temple.

Pendant les Journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à participer à différentes activités autour du temple de Calvisson. Vous aurez la possibilité de visiter librement le temple, ainsi que de profiter de visites guidées et commentées du temple et de la place Jean Cavalier, située à proximité.

Le thème de ces visites sera l’histoire du protestantisme et des conflits religieux à l’époque des Camisards.

Vous découvrirez également l’historique des différents temples qui se sont succédés à Calvisson, ainsi que l’architecture du temple actuel.

Temple de Calvisson Rue du Temple, 30420 Calvisson Calvisson 30420 Gard Occitanie 0645816143 http://www.protestants-sommierois-vaunage.fr/ Bâti entre 1818 et 1821, dans le style néo-classique, ce temple a été construit sur l’emplacement de l’ancien temple qui avait été détruit suite à la révocation de l’Édit de Nantes en 1685. Les plans ont été réalisés, et la construction menée par Charles-Etienne Durand architecte et ingénieur des Ponts et Chaussées à Nîmes, qui a aussi œuvré pour 3 autres temples Gardois de Vauvert et Bernis et Beauvoisin, pour le Palais de Justice de Nîmes, ainsi que pour de nombreux lavoirs du département. Très massif, le temple impose par sa hauteur surtout vu de la rue Pradonne. Deux de ses façades ont été restituées dans leur présentation originelle, mettant en valeur l’esthétique de la pierre. Accès piétons à privilégier. Contrainte d’accès PMR : Une petite marche depuis la rue pour entrer dans le temple. Stationnement véhicules : parkings gratuits dans le village.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

