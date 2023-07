Visite guidée du temple protestant d’Asnières Bois-Colombes Temple de Bois Colombes – Centre 72 Bois-Colombes, 17 septembre 2023, Bois-Colombes.

Lors de la visite guidée vous comprendrez l’intention des bâtisseurs de l’époque et comment celle-ci se traduit dans l’architecture du bâtiment et dans l’organisation de la vie qui s’y déroule tout au long de l’année depuis 50 ans.

Temple de Bois Colombes – Centre 72 72 rue Victor Hugo 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France +33 1 47 81 52 73 https://egliseprotestanteunie-abc.fr/ Batiment construit en 1972 par un collectif de paroissiens accompagné par un architecte dans un esprit d’ouverture du cultuel au monde de la cité, de la solidarité et de la jeunesse.

Un espace pour se ressourcer et reprendre souffle, un lieu de culte et de formation pour favoriser l’accès à l’Évangile, une vie communautaire ouverte à tous pour vivre le partage et la solidarité, et réfléchir aux questions de société.

Un temple protestant avec des cultes ouverts à tous le dimanche à 10h30 et des temps de formation pour enfants, adolescents et adultes.

Des espaces mis à disposition pour des activités de loisir, de bien-être, de solidarité et des activités citoyennes.

Des carrefours-débats mensuels sur des questions de société et d’actualité

Un jardin partagé Gare SNCF de Bois-Colombes – Bus 178 et 167

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Eglise Protestante Unie d’Asnières Bois-Colombes