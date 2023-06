Visite guidée du temple d’Auguste et de Livie Temple d’Auguste et de Livie, place Général de Gaulle 38200 VIENNE Saint-Jean-de-Bournay Saint-Jean-de-Bournay Catégories d’Évènement: Isère

Saint-Jean-de-Bournay Visite guidée du temple d’Auguste et de Livie Temple d’Auguste et de Livie, place Général de Gaulle 38200 VIENNE Saint-Jean-de-Bournay, 16 septembre 2023, Saint-Jean-de-Bournay. Visite guidée du temple d’Auguste et de Livie 16 et 17 septembre Temple d’Auguste et de Livie, place Général de Gaulle 38200 VIENNE Gratuit. Places limitées. 25 personnes par visite Un accès exceptionnel au temple d’Auguste et de Livie, tout en découvrant sa place dans l’Antiquité. Un aspect de Vienna vous sera dévoilé. Temple d’Auguste et de Livie, place Général de Gaulle 38200 VIENNE Place Général de Gaulle 38200 VIENNE Saint-Jean-de-Bournay 38440 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ©Service Animation du patrimoine Détails Catégories d’Évènement: Isère, Saint-Jean-de-Bournay Autres Lieu Temple d'Auguste et de Livie, place Général de Gaulle 38200 VIENNE Adresse Place Général de Gaulle 38200 VIENNE Ville Saint-Jean-de-Bournay Departement Isère Age max 90 Lieu Ville Temple d'Auguste et de Livie, place Général de Gaulle 38200 VIENNE Saint-Jean-de-Bournay

Temple d'Auguste et de Livie, place Général de Gaulle 38200 VIENNE Saint-Jean-de-Bournay Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-bournay/

Visite guidée du temple d’Auguste et de Livie Temple d’Auguste et de Livie, place Général de Gaulle 38200 VIENNE Saint-Jean-de-Bournay 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée du temple d’Auguste et de Livie Temple d’Auguste et de Livie, place Général de Gaulle 38200 VIENNE Saint-Jean-de-Bournay Temple d'Auguste et de Livie, place Général de Gaulle 38200 VIENNE Saint-Jean-de-Bournay 16 septembre 2023