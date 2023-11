Chants de Noël Temple d’Arles, Boulevard des Lices Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Chants de Noël Temple d’Arles, Boulevard des Lices Arles, 15 décembre 2023, Arles. Chants de Noël Vendredi 15 décembre, 20h00 Temple d’Arles, Boulevard des Lices Entrée libre, libre participation La Boîte à Chanson Arles organise un concert dédiés aux chants de Noël, qui raviront aussi bien les petits que les grands !

Ravivons la petite flamme se trouvant dans nos cœurs, pour que renaisse l’esprit de Noël.

En cette période particulière, le public est invité à venir partager un moment chaleureux en venant nous écouter.

Le concert aura lieu à Arles au temple, situé sur le boulevard des Lices le 15 décembre 2023 à partir de 20 heures.

Pour cette manifestation, entrée gratuite libre participation. Temple d’Arles, Boulevard des Lices 8 boulevard des Lices, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « boiteachanson13@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00

