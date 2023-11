Un Brassens baroque Temple d’Arles, Boulevard des Lices Arles, 2 décembre 2023, Arles.

Un Brassens baroque Samedi 2 décembre, 20h30 Temple d’Arles, Boulevard des Lices Plein tarif : 15 euros, tarifs réduits : 10 euros. Gratuit jusqu’à 16 ans

Le temps a permis de découvrir le merveilleux compositeur qui se cachait derrière le modeste « croquenote ». La plupart des reprises mettent en avant cette richesse dissimulée derrière la fausse simplicité de la guitare et de la contrebasse… et bien sûr le jazz ne s’est pas fait prier, nombre d’arrangements sont remarquables.

Parmi les caractéristiques du chant baroque on trouve : la priorité au texte, la beauté et la richesse de la ligne mélodique, la beauté du mot, et le soutien d’un « continuo » : un instrument harmonique (clavecin, archiluth, orgue positif ) et une basse de viole. Exactement ce que nous offre Georges Brassens : poésie , lignes mélodiques particulièrement séduisantes, mots ciselés, et son continuo guitare-contrebasse.

Les musiciens baroques Karen Enrech et François Xavier Corsi Dias, sensibles à la grande chanson française, ne pouvaient que se retrouver sur ce projet deréaliser un écrin musical digne des chansons du poète.

Temple d’Arles, Boulevard des Lices 8 boulevard des Lices, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

