L’OrfeO 2000 Temple d’Arles, Boulevard des Lices Arles, 20 juin 2023, Arles.

L’OrfeO 2000 Mardi 20 juin, 20h00 Temple d’Arles, Boulevard des Lices 15 euros, Tarif réduit 10 euros, gratuit jusqu’à 16 ans

L’Association Sarabande propose un concert de l’OrpheO 2000 le mardi 20 juin 2023 à 20h au temple d’Arles.

Emmené par l’inlassable enthousiasme de Jean-Pierre Menuge (que nous connaissons maintenant bien à Arles) L’OrféO est cette année encore de retour. Pour notre plus grand plaisir, nos amis ont mis Arles sur le chemin de leur tournée estivale dans le sud de la France. Un joli programme, des musiciens sincères et attachants… Ne manquez pas cette soirée !

Retrouvez toutes les informations sur ce concert : programme, biographies des musiciens et bel entretien avec J. P. Menuge sur la musique baroque, sur le site de Sarabande…

Temple d'Arles, Boulevard des Lices 8 boulevard des Lices, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T20:00:00+02:00 – 2023-06-20T21:30:00+02:00

