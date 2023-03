Un Brassens baroque… Les neiges d’antan Temple d’Arles, Boulevard des Lices, 12 mars 2023, Arles.

Un Brassens baroque… Les neiges d’antan Dimanche 12 mars, 18h00 Temple d’Arles, Boulevard des Lices Plein tarif : 12 euros – Tarif réduit : 8 euros – Gratuit jusqu’à 16 ans

L’association Sarabande propose des chansons de Georges Brassens à la saveur renouvelée par des arrangements et une instrumentation venus de la période baroque… Une discrète déclaration d’amour au poète que nous connaissons tous.

Parmi les caractéristiques du chant baroque on trouve : la priorité au texte, la beauté et la richesse de la ligne mélodique, la beauté du mot, et le soutien d’un « continuo » : un instrument harmonique (clavecin, archiluth, orgue positif ) et une basse de viole. Exactement ce que nous offre Georges Brassens : poésie , lignes mélodiques particulièrement séduisantes, mots ciselés, et son continuo guitare-contrebasse. Toutes les infos sur le site de Sarabande…

Temple d’Arles, Boulevard des Lices 8 boulevard des Lices, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0782148794 »}] [{« link »: « https://associationsarabande.wordpress.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T18:00:00+01:00 – 2023-03-12T19:30:00+01:00

