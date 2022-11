Les Noëls des bergers, noëls français du 18e siècle Temple d’Arles, Boulevard des Lices, 16 décembre 2022, Arles.

12 euros, 7 euros, gratuit jusqu’à 16 ans

A l’approche de Noël, musiciens professionnels et amateurs éclairés se réunissent autour de noëls populaires issus d’une longue tradition venue de moyen-âge. Ce concert propose des noëls du 18e siècle

Temple d’Arles, Boulevard des Lices 8 boulevard des Lices, Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:phsouchu@gmail.com »}, {« link »: « https://associationsarabande.wordpress.com/ »}]

L’Association Sarabande propose un concert de noëls du 18e siècle.

A l’approche de Noël, musiciens professionnels et amateurs éclairés se réunissent autour de noëls populaires issus d’une longue tradition venue de moyen-âge.

Que ce soit à la cour ou dans les salons, partout en France, les Noëls, dont les textes n’ont désormais que peu de lien avec la liturgie, voient leur mélodie augmentée de variations instrumentales diverses (sonate, concerto, fantaisie). Agrémentés de vins et de marrons, Ces moments musicaux font passer agréablement les longues soirées d’hiver.

L’Intesa Musicale délivre ici un mélange de noëls chantés et instrumentaux des compositeurs les plus en vogue en France dans la première partie du XVIIIe siècle ; Delalande, Charpentier, Corrette, Dandrieu.

Informations et réservations : 07 82 14 87 94, phsouchu@gmail.com

Plus d’informations sur ce programme sur le site de l’Association Sarabande



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T20:00:00+01:00

2022-12-16T21:30:00+01:00

Giotto, Nativité, Chapelle Scrovegni à Padoue