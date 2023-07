Concert – J.S. Bach – Motets à double chœur Temple Châtillon-en-Diois, 4 août 2023, Châtillon-en-Diois.

Châtillon-en-Diois,Drôme

Répétition générale publique de l’Ensemble Alpha Lyrae (chœur professionnel). Au programme des motets de Bach et de sa famille. Accompagné par des instruments baroques..

2023-08-04 21:00:00 fin : 2023-08-04 22:10:00. .

Temple

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Open dress rehearsal for Ensemble Alpha Lyrae (professional choir). On the program: motets by Bach and his family. Accompanied by baroque instruments.

Ensayo general público del Ensemble Alpha Lyrae (coro profesional). El programa incluye motetes de Bach y su familia. Acompañamiento de instrumentos barrocos.

Öffentliche Generalprobe des Ensembles Alpha Lyrae (professioneller Chor). Auf dem Programm stehen Motetten von Bach und seiner Familie. Begleitet von barocken Instrumenten.

