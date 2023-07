Visite de ce temple bouddhiste : découvrez le patrimoine culturel bouddhiste et explorez la pratique de la méditation Temple bouddhiste Lerab Ling Roqueredonde, 16 septembre 2023, Roqueredonde.

Visite de Lérab Ling : découvrez le patrimoine culturel vivant de la tradition bouddhiste tibétaine et explorez la pratique de la méditation dans un cadre exceptionnel.

Ces deux journées offrent une opportunité unique de visiter un lieu dédié à la recherche spirituelle inspirée par la tradition bouddhiste tibétaine. Situé au cœur d’un magnifique environnement naturel, le temple de Lérab Ling s’inspire des plus beaux exemples d’architecture des monastères tibétains de l’Himalaya. Il témoigne de la grande tradition de sagesse du bouddhisme tibétain, avec son iconographie et son architecture.

Nous vous proposerons un programme varié comprenant des visites du site et du temple, des sessions de méditation dans le temple et dans la nature, ainsi qu’un atelier de musique sacrée. Les enfants pourront participer à des activités en famille et découvrir le site de manière ludique.

Temple bouddhiste Lerab Ling Domaine de l'Engayresque, 34650 Roqueredonde Roqueredonde 34650 Hérault Occitanie 04 99 62 00 18 https://lerabling.org/lang-fr/ https://lerabling.org/lang-fr/journees-du-patrimoine

Ce centre de retraite abrite également un trésor d’art sacré où l’on peut découvrir de nombreuses peintures, décorations et statues, dont un Bouddha de 7 mètres de haut, réalisées par des artistes du Bhoutan et du Népal.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Lerab Ling