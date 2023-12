Cinquantième Anniversaire du Centre Bouddhiste de Palden Shangpa La Boulaye ! Temple Bouddhiste La Boulaye, 30 juin 2024, La Boulaye.

La Boulaye Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 09:00:00

fin : 2024-06-30 20:00:00

Au programme de cette journée spéciale :

– Prières de souhaits et vœux dans le temple

– Déjeuner : Rejoignez-nous pour un délicieux repas végétarien festif, un moment de convivialité et d’échange

– Danses culturelles : Plongez dans la richesse culturelle du Tibet, du Bhoutan

– Concert de musique classique violon et flûte traversière nous enchanterons par leur virtuosité

– Dîner : Nous partagerons un délicieux dîner sous forme de buffet en soirée

– Feu d’artifice : Nous clôturerons la journée en beauté avec un magnifique feu d’artifice

Nous vous encourageons à venir avec votre famille et vos amis pour partager cette journée pleine de découvertes culturelles, et de festivités. L’événement est ouvert à tous.

Joignez-vous à nous pour célébrer cette étape mémorable dans notre voyage spirituel. Ensemble, continuons à cultiver la paix intérieure, la compassion et la joie.

Temple Bouddhiste

La Boulaye 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



