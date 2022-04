Tempête / Exposition collective + 4 samedis “Parcours Artistiques” VillaM, 21 mai 2022, Estaires.

Tempête / Exposition collective + 4 samedis “Parcours Artistiques”

du samedi 21 mai au samedi 18 juin à VillaM

**”Tempête”** ————- _Au mois d’août dernier, lors d’une violente tempête d’été, le sol pleureur centenaire qui rayonnait en maître sur le jardin de la Villa M. s’est brisé. De nombreuses branches sont venues s’échouer sur le sol, tandis qu’une imposante partie du tronc s’est logée dans les branches ayant résisté, restant en suspension à plusieurs mètres du sol, comme défiant les lois de la gravité. Le spectacle offert par cet arbre à la splendeur dévastée relevait du réel choc visuel. La vision de cet arbre majestueux, dont un imposant fragment se trouvait en lévitation parmi le feuillage, nous renvoyait à la fois à la beauté de la nature, à sa force, à la violence des phénomènes météorologiques et à la beauté tragique de l’incident naturel, celui face auquel l’homme ne peut rien.”_ La monumentalité de cette scène ne pouvait en effet que nous renvoyer à la fragilité de la condition humaine face aux forces de la nature et nous faire éprouver l’expérience du sublime. Du 21 mai au 18 juin 2022, 18 artistes d’ici et d’ailleurs posent leurs regards à 360 degrés sur ce phénomène météorologique. L’exposition est visible du mercredi au samedi 14h/18h – (le matin est réservé aux écoles) **L’exposition est accompagnée de quatre temps forts : « Les samedis artistiques » (21 & 28 mai, 11 & 18 juin de 14h à 18h)** Les associations A pas de Jehan (Estaires), Laventie Oxygène (Laventie), Les randonneurs de l’Alloeu (Sailly sur la Lys) conduiront lors des « samedis artistiques » des circuits pédestres dans la nature. Ceux ci seront ponctués d’impromptus (musique, danse, théâtre) sur des sites insolites (bord de la lys, sous-bois, milieu urbain, chemin de campagne…). Ouverts à tous, ils auront comme point d’arrivé : la VillaM. Les randonneurs, les visiteurs, les familles pourront alors découvrir l’exposition, assister aux concerts des Harmonies de La Gorgues, d’Estaires, de Merville de la Fanfare de rue de Laventie, s’informer/échanger auprès des associations sur Environnement/protection de la Nature Lestrem Nature et , ou encore visiter l’exposition des travaux réalisés lors des ateliers avec les écoles primaire de la CCFL, assister à un spectacle ou une performance. ### Samedi 21 mai 2022 – VERNISSAGE 14h/16H Randonnée artistique conduite par l’association A Pas de Jehan (Estaires) + 2 impromptus dans des lieux insolites (places limitées sur réservation : [[villamsensitropes@gmail.com](mailto:villamsensitropes@gmail.com)](mailto:[villamsensitropes@gmail.com](mailto:villamsensitropes@gmail.com))) 16h/16h45 inauguration / visite guidée de l’exposition 16h45 École de Musique de La Gorgue (Chorale). 17h/18h concerts de Christian Pruvost (MUZZIX) ### Samedi 28 mai 2022 14h/16h Randonnée artistique conduite par l’association Les Marcheurs de l’Alloeu de Sailly sur la Lys et la Cie la Vache Bleue ponctuée de 2 impromptus dans des lieux insolites (places limitées sur réservation : [[villamsensitropes@gmail.com](mailto:villamsensitropes@gmail.com)](mailto:villamsensitropes@gmail.com)) 16h/16h45 visite guidée de l’exposition 17h /18h concert Messiê Forrò ### Samedi 11 juin 2022 14h/16h Randonnée artistique conduit par l’association Laventie Oxygène ponctuée de 2 impromptus dans des lieux insolites (places limitées sur réservation : [villamsensitropes@gmail.com](mailto:villamsensitropes@gmail.com)) 16h/16h45 visite guidée de l’exposition 16h45/17h École de Musique de La Gorgue 17h/18h Compagnie du Tire Laine ### Samedi 18 juin 2022 – FINISSAGE 14h18h : exposition des travaux réalisés avec les écoles et structures de la CCFL 14h/16h Escape Game avec Lestrem Nature 14h/17h La roulotte Ruche 14h/17h installation/spectacle de la Cie Babayaga 17h/18h Orchestre de l’École de Musique de Merville **Artistes :** Christine Deknuydt ,Ismail Bahri, Joëlle Jakubiac, Samuel Buckman, Samia kachkachi, Luca Congia, Charlotte Lanselle, Benoit Dobbellaere, Rosy Le Bar **Concerts** : Christian Pruvost (Muzzix), , Xuan Mai Dang, Maryline Pruvost , Messiê Forro , Les Écoles de Musique de La Gorgue, Estaires, Merville, La Fanfare de rue Laventie **Danse contemporaine** : Sabine Anciant, Le Quadrille des Homards **Théâtre et Marionnette** : Cie Tire Laine, La Vache Bleue, La Roulotte Ruche, Cie Baba Yaga **Les associations** : Lestrem Nature, A pas de Jehan, Laventie Oxygène, Les randonneurs de l’Alloeu, Des Paysages des Jardins et des Hommes Tempête est soutenu par la Région Hauts-de-France, la CCFL, Frac Grand Large, Lille 3000, le Département 59, la Ville d’Estaires, la SDJES, la Saif, Oriol Cerdan Sonorisation et Inodesign. **La Villa M / Valorisation du patrimoine** La Villa M est un nouvel espace d’exposition, d’expérimentation et d’exploration de la création artistique actuelle. Installée temporairement dans un espace atypique, « La Maison Madeleine » ancienne propriété de la famille d’industriels Madeleine à Estaires, l’association d’artistes Sensitropes fondée par Charlotte Lanselle & Alessio Orrù, redonne vie à cette demeure, la transformant en lieu d’exposition et de création. L’architecture, l’aménagement et le mobilier typiques des somptueuses demeures industrielles constituent un écrin privilégié propice à accueillir l’art contemporain. Tout en respectant l’âme de cet ancien lieu d’habitation, les artistes de l’association y organiseront des expositions, dans lesquelles l’art, sous toutes ses formes, tentera de cohabiter et de dialoguer avec un patrimoine territorial puissant et précieux. Divers ateliers pour tous les âges y sont également proposés, offrant à chacun la possibilité de s’initier ou de se perfectionner dans les techniques du dessin, de la peinture, de la sculpture ou d’autres techniques contemporaines. Par la monstration d’œuvres d’art et la pratique artistique ouverte à tous, l’association Sensitropes souhaite insuffler un regard poétique à cette fabuleuse bâtisse en la transformant en lieu culturel vivant.

Expostion : Entrée libre – 3 randonnées artistiques sur réservation

« Tempête », 18 artistes posent leurs regards à 360 degrés sur ce phénomène météorologique. Des concerts, des spectacles, de la danse, accompagnent l’exposition.

VillaM 46bis rue de Lille, 59940 Estaires Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00