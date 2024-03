Tempête dans un verre d’eau L’R de la mer Compagnie Théâtre de la Mer Marseille 2e Arrondissement, samedi 18 mai 2024.

Tempête dans un verre d’eau L’R de la mer Compagnie Théâtre de la Mer Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Ce spectacle explore les objets-rebuts, ceux que l’on trouve sur la plage après la tempête, ceux qui resteront après la fin du monde. Avec ces objets des partenaires, il revient aux bases du théâtre d’objet qui interroge la société de consommation.

Théâtre d’objet à partir de 8 ans

Compagnie Tac Tac



Un conférencier pas du tout académique nous fait partager sa passion pour La Tempête de William Shakespeare.



Il nous embarque sur son île imaginaire où des tempêtes apocalyptiques font ressurgir ses souvenirs d’enfance. Avec maladresse et conviction, il mêle tragédie personnelle et comédie shakespearienne.



Ce spectacle explore les objets-rebuts, ceux que l’on trouve sur la plage après la tempête, ceux qui resteront après la fin du monde. En faisant de ces objets épaves des partenaires de jeu, il revient aux bases du théâtre d’objet qui interroge notre société de consommation.



Jeune public 45min | Mise en scène Marie Carrignon | Ecriture Marie Carrignon et Clément Montagnier | Jeu Clément Montagnier | Scénographie Fabrizio Cenci | Création sonore Valentine Basse | Administration, production Hélène Fontelle | Communication Gatien Raimbault | Production, diffusion Les Gomères Nadine Lapuyade.



Jeune public 45min | Mise en scène Marie Carrignon | Ecriture Marie Carrignon et Clément Montagnier | Jeu Clément Montagnier | Scénographie Fabrizio Cenci | Création sonore Valentine Basse | Administration, production Hélène Fontelle | Communication Gatien Raimbault | Production, diffusion Les Gomères Nadine Lapuyade 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:30:00

fin : 2024-05-18

L’R de la mer Compagnie Théâtre de la Mer 53 rue de la Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Tempête dans un verre d’eau Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-04 par Ville de Marseille