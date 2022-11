« Tempête » à l’Odyssée pour Heidi Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne Casteljaloux Cinéma l’Odyssée : « Tempête », un film de C.Duguay.

Projection organisée par Les Trub’Lions au profit de Heidi, championne du monde de vélo sur piste pour l’achat de son appareillage.

Projection organisée par Les Trub’Lions au profit de Heidi, championne du monde de vélo sur piste pour l’achat de son appareillage.

