**Témoins de lecture** Les tuteurs partagent leurs coups de coeur avec les 6èmes. Lors des deux matins, le jeudi et le vendredi en début de journée, on ménage au CDI un espace et un temps privilégié durant lequel les élèves tuteurs et médiateurs de 3ème (engagement pris pour l’année) partagent autre chose que des problèmes de conflits et des difficultés: le plaisir d’échanger par la lecture, le plaisir de transmettre par la lecture, créer une complicité de lecteurs… Les élèves de 3ème choisissent ce qu’ils vont partager par la lecture parmi les supports fournis par l’opération. Ils peuvent également proposer une lecture dans le thème si elle est validée par l’équipe éducative. Cette action implique le CVC (conseil de la vie collégienne), la vie scolaire, le professeur documentaliste, la classe ULIS et les deux enseignantes de 6ème et de 3ème de l’établissement. L’action impliquera tous les 6èmes et les 3/4 des 3èmes

Espace du CDI aménagé

Le « témoin » de lecture: un moment privilégié où les élèves de 3èmes tuteurs des 6èmes réunissent des petits groupes pour partager avec eux des lectures

