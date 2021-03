Marseille Centrale Marseille Marseille Témoignages d’ingénieurs en activité Centrale Marseille Marseille Catégorie d’évènement: Marseille

Centrale Marseille, le mercredi 10 mars à 14:30

IESF Provence organise en collaboration avec Centrale Marseille une table ronde à destination des élèves de l’enseignement supérieur sur le thème des Métiers de l’Ingénieur. **Témoignages d’ingénieurs en activité** L’objectif de la manifestation est d’offrir un aperçu de métiers d’ingénieurs au travers de témoignages de professionnels en activité. Cinq ingénieurs viendront présenter leur métier, ils témoigneront de leurs activités au quotidien, de leur parcours scolaire et professionnel. La session pourra se terminer par des échanges informels La manifestation est en premier lieu à destination des élèves de la Licence MPCI, elle peut être suivie par tout public en visioconférence. Organisation prévue uniquement en distanciel Témoignages des ingénieurs à distance Autres publics acceptés uniquement en visioconférence Participer à la réunion Zoom [https://univ-amu-fr.zoom.us/j/91204187715?pwd=Y3JLNVVFRm5KYUNWMHYyN2ZKRkpKdz09](https://univ-amu-fr.zoom.us/j/91204187715?pwd=Y3JLNVVFRm5KYUNWMHYyN2ZKRkpKdz09) ID de réunion : 912 0418 7715 Code secret : 567779

2021-03-10T14:30:00 2021-03-10T16:00:00

