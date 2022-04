TÉMOIGNAGE D’UNE ENFANT JUIVE CACHÉE SOUS L’OCCUPATION Besançon, 28 avril 2022, Besançon.

TÉMOIGNAGE D’UNE ENFANT JUIVE CACHÉE SOUS L’OCCUPATION Foyer Des Oiseaux 48 Rue des Cras Besançon

2022-04-28 15:00:00 – 2022-04-28 18:00:00 Foyer Des Oiseaux 48 Rue des Cras

Besançon Doubs Besançon

Conférence en partenariat avec le collectif Histoire des Chaprais de l’Asep et l’Udaf 25

Projection documentée réalisé par l’institut Yad Vashem Suivie d’un débat sur les rafles des juifs à Besançon sous l’occupation

deux séances à 15 h et 18 h

gratuit

Projection du documentaire« Je suis à la maison » Ou l’Histoire de Zipora Granat (née Gershenfish). Il s’agit de l’histoire de l’ itinéraire singulier d’une enfant juive sous l’Occupation, de Belfort à Besançon où elle a été cachée à la Maison de la Famille. Un émouvant documentaire, avec cette femme survivante, devenue témoin et revenue sur les lieux de son enfance, en France, afin de nous conter ses souvenirs. Une belle leçon d’Histoire. Cette projection sera suivie d’un court exposé sur les 5 rafles de juifs à Besançon sous l’occupation et d’un débat. Organisé par Habitat jeunes Les Oiseaux, UDAF 25, Collectif Histoire des Chaprais à l’ASEP dans le cadre de la Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation.

contact@hajlesoiseaux.fr +33 3 81 40 32 00

