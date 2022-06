Témoignage d’un pollueur repenti La REcyclerie, 10 juin 2022, Paris.

Le vendredi 10 juin 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Lucas Scaltritti vous invite à la REcyclerie pour une soirée d’écoute de podcasts et d’échanges sur la transition écologique pour savoir comment agir efficacement pour le climat ! Dans cette série documentaire, vous suivrez sa transition écologique et le défi un peu fou qu’il s’est lancé : diviser par 5 ses émissions de gaz à effet de serre pour vivre selon les accords de Paris.

Inscription GRATUITE https://my.weezevent.com/temoignage-dun-pollueur-repenti

Au programme de cet événement

L’écoute en avant-première des premiers épisodes du nouveau podcast de Lucas Scaltritti.

Rencontre et échange avec l’auteur.

Un temps d’échange où vous pourrez poser toutes vos questions à le/la scientifique invité·e (à venir) autour de l’action écologique individuelle !

Super Green Me, le podcast

« L’écologie et lui, ça a toujours fait deux. Jusqu’au moment où, pour son travail de journaliste, Lucas Scaltritti a dû à s’y intéresser. Sa vie a alors littéralement changé en quelques mois. Désormais, il voit tout par le prisme de l’écologie. Il se lance donc un défi un peu fou, essayer de vivre selon les objectifs de l’accord de Paris sur le climat.

Mais, est-ce possible ? À quoi faut-il renoncer pour n’émettre que 2 tonnes de CO2 par an et par personne ? Peut-on être écolo sans être éco-anxieux (et déprimé) ? Doit-on devenir Greta Thunberg pour sauver la planète ?

Suivez Lucas Scaltritti dans Super Green Me, le journal de bord indépendant de sa transition écologique. Chaque semaine, il partage dans ce podcast ses découvertes, ses doutes, ses prises de consciences et ses difficultés. Il part aussi à la rencontre de scientifiques, de chercheurs, de militants et d’anonymes qui vont l’aider à mettre en place son plan de bataille pour vivre de façon écologique. Des repas, aux courses, en passant par les transports, l’habitation ou les loisirs : il ne vous cache rien et vous montre ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour sauver la planète. »

L’importance de l’action individuelle pour le climat

« C’est pas à moi de faire des efforts, c’est à la Chine d’arrêter de polluer d’abord ». C’est faux…

Le dernier rapport du GIEC montre effectivement la nécessité pour les États et les entreprises d’agir immédiatement pour limiter le réchauffement climatique, mais les citoyens ne sont pas pour autant exemptés de passer de passer à l’action, bien au contraire ! L’alimentation représente plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, le transport de près de 25%. Nos modes de vie, nos choix de consommation, nos déplacements ont un impact non négligeable sur le climat. C’est pourquoi, il faut dès à présent agir – intelligemment !

INFO PRATIQUES

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Contact : https://fb.me/e/1EVD7dQAy my.weezevent.com/temoignage-dun-pollueur-repenti

Lucas Scaltritti