Témoignage de Rachel Brafman Mémorial de la Shoah Paris, dimanche 3 mars 2024.

Le dimanche 03 mars 2024

de 15h30 à 16h30

.Tout public. gratuit

À l’occasion de la parution de « Comme un oiseau sur la branche. Une mémoire familiale intergénérationnelle » de Rachel Brafman, texte établi avec le concours de Geneviève Pichon, Collection Témoignages de la Shoah, Éditions Le Manuscrit / Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 2022.

Rachel Brafman est cachée dès 3 ans dans des maisons de l’OSE. Dans son ouvrage, elle fixe l’histoire familiale de quatre générations. Elle retranscrit ainsi le témoignage de sa mère, rédigé en 1977, qui sauva ses enfants et sa vie, et reconstitue le parcours de son père, arrêté dès août 1941 puis déporté début juin 1942 par le convoi 2, et miraculeusement revenu du camp d’Auschwitz.

Elle restitue également l’histoire de son mari, enfant caché lui aussi, mais dont le père n’est pas revenu de déportation. Enfin, Rachel interroge ses descendants sur cette inévitable transmission de l’héritage de la Shoah qui marque leur existence.

En présence de l’auteure.

En conversation avec Alain Lewkowicz, journaliste et producteur à France Culture.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

