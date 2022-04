Témoignage de luthier – JEMA Le Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey Catégories d’évènement: Eure

**JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART** Dimanche 3 avril, 15h30-17h Rencontre « Témoignage de luthier » Le Musée des instruments à vent Rencontre-dialogue avec Jean Cany, ancien ouvrier et dernier directeur de l’usine Leblanc de La Couture-Boussey. Venez découvrir ses 35 ans de métier, son étonnant parcours et les petits secrets cachés derrière la fabrication d’un instrument. Gratuit – Sur réservation au 02 32 36 28 80 ou [[miv@epn-agglo.fr](miv@epn-agglo.fr)](miv@epn-agglo.fr)

