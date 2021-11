Honfleur Honfleur 14600, Honfleur Témoignage de Ginette Kolinka Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: 14600

Ginette KOLINKA, aujourd'hui âgée de 97 ans, a été déportée au camp de Auschwitz en 1944. Elle témoigne aujourd'hui de cette période, tout particulièrement devant de nombreux écoliers de la France entière, afin de les sensibiliser à cette partie de l'Histoire, mais également devant les adultes. Elle viendra à Honfleur le Mercredi 1er décembre prochain et fera une conférence devant un public adultes à partir de 14h30 dans le petit grenier à sel. Elle projette de revenir à Honfleur en juin 2022 pour témoigner devant les enfants des écoles.

