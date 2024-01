Témoignage à la mémoire de Gaston Revel Mémorial de la Shoah Paris, dimanche 3 mars 2024.

Le dimanche 03 mars 2024

de 16h30 à 17h30

.Tout public. gratuit

À l’occasion de la parution de « Et du fond de tes blessures, je te guérirai… Un médecin de l’OSE, de la Résistance en France aux camps de personnes déplacées en Allemagne » du Dr Gaston Revel, présenté et annoté par Katy Hazan, Collection Témoignages de la Shoah, Éditions Le Manuscrit / Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 2022.

Gaston Revel, médecin juif alsacien, né en 1901, livre ses mémoires et pousse un cri d’alarme. En 1940, aussitôt démobilisé, il s’engage aux côtés de l’OSE, puis entre dans la Résistance pour le compte de l’Armée secrète et devient médecin dans le maquis du Grésivaudan. En 1945, il répond à deux missions de l’OSE dans les camps de personnes déplacées, d’abord à Buchenwald, d’où il doit sortir les adolescents les plus malades pour les amener en Suisse, et surtout à Neustadt, sur les rives de la Baltique, en zone d’occupation britannique, où il doit évaluer l’état sanitaire des Juifs présents. Il y décrit une situation épouvantable, celle de parias devenus des apatrides dont personne ne veut.

En présence d’Antoine Dauer, auteur et réalisateur, et de Katy Hazan, historienne, responsable du service Archives et Histoire de l’OSE.

En conversation avec Alain Lewkowicz, journaliste et producteur à France Culture.

