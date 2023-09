Vide ta chambre Temniac Sarlat-la-Canéda, 8 octobre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

L’Amicale Laïque de Temniac organise une journée « vide ta chambre » dimanche 8 octobre de 7h à 18h à Temniac.

Buvette, grillades, frites, crêpes, gâteaux..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00.

Temniac

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Amicale Laïque de Temniac is organizing an « empty your room » day on Sunday October 8 from 7am to 6pm in Temniac.

Refreshment bar, grills, French fries, crêpes, cakes.

La Amicale Laïque de Temniac organiza una jornada de « vacía tu habitación » el domingo 8 de octubre de 7.00 a 18.00 horas en Temniac.

Bar de refrescos, parrillas, patatas fritas, tortitas, pasteles.

Die Amicale Laïque von Temniac organisiert am Sonntag, den 8. Oktober von 7 bis 18 Uhr in Temniac einen Tag « vide ta chambre » (leere dein Zimmer).

Getränkestand, Grillfleisch, Pommes frites, Crêpes, Kuchen.

