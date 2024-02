TÉMÉ TAN Le Hasard Ludique Paris, mercredi 21 février 2024.

Le mercredi 21 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

prévente : 11€*

sur place : 14€

Après un premier album acclamé, Témé Tan, artiste belge né en RDC, fait son retour avec « Quand il est seul ».

Explorant une pop moderne fusionnant griot pop, tropicalisme électro et rap folk, Témé Tan offre une expérience musicale vibrante, tissée de ses voyages et de son respect pour l’ailleurs. Douze récits de vie se dessinent au cours de la lecture de l’album, nourris par ses tournées mondiales et ses convictions. Une introspection intime de l’artiste dans l’industrie musicale contemporaine, une invitation à plonger dans un bijou pop qui touche l’âme, une odyssée musicale captivante et envoûtante.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2023-11-24/teme-tan https://fb.me/e/k1PC6pH7b https://fb.me/e/k1PC6pH7b https://www.lehasardludique.paris/concert/2023-11-24/teme-tan#reservation

Valentine Riccardi