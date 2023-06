Assistez à une exposition d’art contemporain dans une ferme lorraine TEM espace d’Art Contemporain et son jardin Goviller, 17 septembre 2023, Goviller.

Pour sa 31ème édition, TEM espace d’art contemporain accueille 24 artistes plasticiens pour son exposition « Au delà des aléas » dans les 1000m2 de cette ferme lorraine restaurée et son jardin. Les œuvres sont mises en scène et en lumières. Grâce à l’architecture scénographiée du lieu, le visiteur se trouve transporté dans un univers théâtral et une muséographie inventive. Il peut s’approprier son angle de vision, naviguer à son rythme entre peintures, sculptures, gravures, installations, vidéos, dans un cadre de liberté. Au jardin, les œuvres se mêlent aux vivaces, s’approprient le potager, le bassin.

Les artistes présents sont : Paul Alves, Clair Arthur, Lysa Bertholom, Serge Besrechel, Brigitte Bourdon, Béatrice Chanfrault, Sébastien Féry-Voignier, Martine Fey, Frantz, Stéphane Galmiche, Isabelle Garnier-Luraschi, Laurence Gillot, Florence Grivot, Xavier Gury, Béatrice Haag, Stéphane Lempereur, Monique Le Paige, Lydie Lyk, Jaewoo Park, Philippe Pasqualini, Fabrice Perrin, Lourdes Ral, Arman Tadevosyan et Renée Trovarelli.

TEM espace d’Art Contemporain et son jardin 55 grande rue, 54330 Goviller Goviller 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 52 88 33 http://www.galerie-tem.fr/ https://www.facebook.com/pages/TEM-expo/1434470183457825;https://www.instagram.com/tem.expo/?hl=fr Chaque année, les 1000 m² d’engrangements et écuries restaurés de cette ferme lorraine, ainsi que le jardin avec son potager, son bassin et ses vivaces, sont confiés à une vingtaine de plasticiens professionnels de la grande région.

Peintures, dessins, sculptures, installations, street art, photos, vidéo – mis en scène et en lumières – se mêlent, se côtoient ou s’opposent.

