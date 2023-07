Visitez une exposition au cœur d’une ferme lorraine TEM espace d’Art Contemporain et son jardin Goviller, 17 septembre 2023, Goviller.

Visitez une exposition au cœur d’une ferme lorraine Dimanche 17 septembre, 14h00 TEM espace d’Art Contemporain et son jardin Entrée libre

Pour sa 31ème édition, TEM accueille 24 artistes plasticiens: Peintures, sculptures, gravures, installations, vidéos, sont mises en scène et en lumières dans les 1000m2 d’une ferme lorraine restaurée et son jardin dans l’exposition « Au-delà des aléas ». Grâce à l’architecture scénographiée du lieu, le visiteur se trouve transporté dans un univers théâtral et une muséographie inventive. Une exposition surprenante à ne pas manquer.

www.galerie-tem.fr

TEM espace d’Art Contemporain et son jardin 55 grande rue, 54330 Goviller Goviller 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 81 66 65 85 http://www.galerie-tem.fr/ https://www.facebook.com/pages/TEM-expo/1434470183457825;https://www.instagram.com/tem.expo/?hl=fr [{« link »: « http://www.galerie-tem.fr »}] Chaque année, les 1000 m² d’engrangements et écuries restaurés de cette ferme lorraine, ainsi que le jardin avec son potager, son bassin et ses vivaces, sont confiés à une vingtaine de plasticiens professionnels de la grande région.

Peintures, dessins, sculptures, installations, street art, photos, vidéo – mis en scène et en lumières – se mêlent, se côtoient ou s’opposent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

@TEMespacedartcontemporain