Broc’Art TEM espace d’art contemporain et son jardin Goviller, 15 août 2023, Goviller.

Broc’Art Mardi 15 août, 10h00 TEM espace d’art contemporain et son jardin Entrée libre

On fouille, on farfouille , on brade…

L’exposition collective “Au-delà des aléas » (24 artsites) sera également ouverte au public

TEM espace d’art contemporain et son jardin 55 Grande-Rue 54330 Goviller Goviller 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 81 66 65 85 http://www.galerie-tem.fr https://www.facebook.com/TEM-expo-1434470183457825/ [{« type »: « email », « value »: « info.tem.expo@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.galerie-tem.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-15T10:00:00+02:00 – 2023-08-15T18:00:00+02:00

goviller art contemporain

TEM