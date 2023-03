Ouverture du jardin de L’espace TEM TEM espace d’art contemporain et son jardin Goviller Catégories d’Évènement: Goviller

Ouverture du jardin de L’espace TEM TEM espace d’art contemporain et son jardin, 4 juin 2023, Goviller. Ouverture du jardin de L’espace TEM Dimanche 4 juin, 14h00 TEM espace d’art contemporain et son jardin Entrée libre Venez découvrir les œuvres de Frantz, LydieLYK , Philippe Pasqualini et Fabrice Perrin dans le jardin de l’espace TEM. L’exposition collective 2023 « Au-delà des aléas” est en préparation et TEM ouvrira ses portes tous les dimanches à partir du 11 juin et jusqu’au 1er octobre pour sa 31ème édition. www.galerie-tem.fr TEM espace d’art contemporain et son jardin 55, Grande-Rue, Goviller, Meurthe-et-moselle, Grand Est Goviller 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« link »: « http://www.galerie-tem.fr »}] Les 1000 m² d’engrangements et écuries de cette ferme lorraine, ainsi que le jardin avec son potager, son bassin, ses vivaces et sa collection d’ombellifères, sont confiés chaque année à des plasticiens de la grande région. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

