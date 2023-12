BERCÉ PAR LE LOIR Teloché, 6 juillet 2024, Teloché.

Teloché Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 07:00:00

fin : 2024-07-07 20:00:00

3 parcours gravel à réaliser sur le week-end des 06 et 07 juillet 2024. Accueil, départ et arrivée à Teloché..

A vos agendas et vos mollets !

L’association Passionné Mans Gravel vous concocte une nouvelle édition de Bercé par le Loir, évènement gravel bikepacking en Sarthe ! 3 parcours au choix vous seront proposés : 280, 220 ou 160 km, à faire à votre rythme sur le week-end.

L’aventure débute au Sud du Mans dans le village de Teloché. Le nom de l’évènement est issu du parcours.

En effet, le parcours sillonnera la forêt domaniale de Bercé, classée forêt d’exception, la Vallée du Loir, une vallée magique et secrète, petite cousine de la proche Vallée de la Loire.

En fonction des parcours, vous traverserez les départements de la Sarthe et du Loir-et-Cher.

En 2024, il passera par la Vallée de la Braye et ses « douces » collines. Pour les plus sportifs, le parcours vous emmènera jusqu’à Montoire-sur-le-Loir.

Vous serez bercés par ces lieux magnifiques et n’aurez pas de mal à vous endormir sous votre tente ou à la belle étoile car vous devrez fournir un bel effort.

Retrouvez les informations sur notre site Internet.

Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-08