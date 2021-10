Telles quelles / Tels quels – Danse Hip Hop Bagnères-de-Bigorre, 26 novembre 2021, Bagnères-de-Bigorre.

Telles quelles / Tels quels – Danse Hip Hop 2021-11-26 – 2021-11-26 à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Durée 1 heure.

Plein tarif : 12 €

Tarif réduit : 8 €

(- de 25 ans , demandeurs d’emploi, étudiants, apprentis, élèves du Centre Culturel)

Moins de 12 ans : 5 €

Abonnements :

3 spectacles : plein tarif : 30€ – Tarif réduit : 20€

6 spectacles : plein tarif : 55€ – Tarif réduit : 35€

12 spectacles : plein tarif : 96€ – Tarif réduit : 65€

Tarifs réduits : – de 25 ans , demandeurs d’emploi, étudiants

Tarifs spécial clôture de saison :

Soirée humour du samedi 14mai

2 spectacles + restauration (sur réservation uniquement ) : 20€ et 16€ / moins de 12 ans : 10€

2 spectacles sans restauration : 12e et 8€ / moins de 12 ans : 5€

Renseignements : Centre Culturel Municipal, rue Alfred Roland,

05 62 95 49 18

Danse Hip Hop – Danse contemporaine

Cie DANS6T

En partenariat avec le Conseil Départemental 65 et dans le cadre des Escales d’automne

« TELLES QUELLES, TELS QUELS » c’est un hymne à la vie dans le cadre d’un dialogue interculturel entre de jeunes danseurs marocains et français. Les thématiques abordées sont en lien avec l’actualité et les problématiques sociétales, de part et d’autre de la méditerranée. Dans une réalité fragmentée et plurielle, la jeunesse est aujourd’hui dans une culture mondialisée et les questions d’identité, d’altérité, de genre… se posent de façon aigüe. Les paradoxes dans lesquels vivent les jeunes sont questionnés et nourrissent le processus d’écriture chorégraphique.

centre.culturel@ville-bagneresdebigorre.fr +33 5 62 95 49 18 http://www.ville-bagneresdebigorre.fr/

Durée 1 heure.

Plein tarif : 12 €

Tarif réduit : 8 €

(- de 25 ans , demandeurs d’emploi, étudiants, apprentis, élèves du Centre Culturel)

Moins de 12 ans : 5 €

Abonnements :

3 spectacles : plein tarif : 30€ – Tarif réduit : 20€

6 spectacles : plein tarif : 55€ – Tarif réduit : 35€

12 spectacles : plein tarif : 96€ – Tarif réduit : 65€

Tarifs réduits : – de 25 ans , demandeurs d’emploi, étudiants

Tarifs spécial clôture de saison :

Soirée humour du samedi 14mai

2 spectacles + restauration (sur réservation uniquement ) : 20€ et 16€ / moins de 12 ans : 10€

2 spectacles sans restauration : 12e et 8€ / moins de 12 ans : 5€

Renseignements : Centre Culturel Municipal, rue Alfred Roland,

05 62 95 49 18

dernière mise à jour : 2021-10-02 par