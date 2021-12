Tourcoing Médiathèque Andrée Chedid Nord, Tourcoing Tell me an… historia, por favor ! Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Nathalie : Oh, it’s raining cats and dogs ! Isabelle : Quoiiii ??? Il pleut des chats et des chiens ? Nathalie : Mais non voyons, c’est une expression anglaise pour dire qu’il pleut des cordes… Isabelle : Vite, réfugions nous à la médiathèque pour écouter des histoires de chiens et de chats ! Et en espagnol on dit « perros y gatos » ;-)

Gratuit, sur réservation. À partir de 4 ans.

« Comme chiens et chats » Histoires en anglais et en espagnol pour les enfants à partir de 4 ans et les adultes qui les accompagnent. Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Belencontre Nord

