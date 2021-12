Tourcoing Médiathèque André Malraux Nord, Tourcoing Tell me an… historia, por favor ! Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Tell me an… historia, por favor ! Médiathèque André Malraux, 26 février 2022, Tourcoing. Tell me an… historia, por favor !

Médiathèque André Malraux, le samedi 26 février 2022 à 11:00

« Dickory Hickory Dock, the mouse ran up the clock »… ♪♪ – Une souris qui grimpe dans une horloge ? Mais où va-t-on ? – A la médiathèque bien sûr !

Gratuit, sur réservation. À partir de 4 ans.

Souris, souris ! Histoires en anglais et en espagnol pour les enfants à partir de 4 ans et les adultes qui les accompagnent. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord

2022-02-26T11:00:00 2022-02-26T11:45:00

