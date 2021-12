Tourcoing Médiathèque Aimé Césaire Nord, Tourcoing Tell me an… historia, por favor ! Médiathèque Aimé Césaire Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Dans la jungle, terrible jungle… Allons rejoindre les animaux de la jungle… et chanter du « boogie in the jungle » et du « cha-cha-chá en la selva » !

Gratuit, sur réservation. À partir de 4 ans.

« Dans la jungle, terrible jungle… » Histoires en anglais et en espagnol pour les enfants à partir de 4 ans et les adultes qui les accompagnent. Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing Blanc-seau Nord

2022-03-30T10:30:00 2022-03-30T11:15:00

