du mardi 5 janvier au jeudi 7 janvier à Médiathèque Empalot

Une séance au choix parmi les 4 : Mardi 5 janvier à 14h ou 15h30 Jeudi 7 janvier à 14h ou 15h30

Les participants peuvent amener leur propre matériel.

Modalités d’accès à cette séance

Niveau : bases en informatique nécessaires

Inscription obligatoire : sur place ou par téléphone au 05 36 25 20 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-05T06:00:00 2021-01-05T08:00:00;2021-01-06T06:00:00 2021-01-06T08:00:00;2021-01-07T06:00:00 2021-01-07T08:00:00

