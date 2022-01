@telier – L’identité numérique Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

@telier – L’identité numérique Médiathèque José Cabanis, 15 janvier 2021, Toulouse. @telier – L’identité numérique

Médiathèque José Cabanis, le vendredi 15 janvier 2021 à 17:00

Nous laissons tous des traces de notre passage sur la toile, notre identité est analysée et revendue. Première étape : changer les outils que nous utilisons au quotidien pour des solutions plus respectueuses de la vie privée. Modalités d’accès à cette séance Niveau : intermédiaire – bonnes bases en informatique nécessaires Inscription obligatoire : en ligne ci-dessous Nombre de places ouvertes : 9 (en-deçà de 3 inscrits, la séance pourra être annulée) Submit Nous laissons tous des traces de notre passage sur la toile, notre identité est analysée et revendue. Première étape : changer les outils que nous utilisons au quotidien pour des solutions plus respec Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-15T17:00:00 2021-01-15T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/