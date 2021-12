Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse @telier Libérez-vous des GAFAM Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis, le vendredi 11 décembre 2020 à 17:00

Les services en ligne toujours plus centralisés de géants tentaculaires comme Google, Amazon, Facebook, Apple ou Microsoft (GAFAM) mettent en danger nos vies numériques. Cette centralisation est nuisible, non seulement parce qu'elle freine l'innovation, mais surtout parce qu'elle entraîne une perte de liberté pour les visiteurs. Quelles sont les alternatives, comment peut-on reprendre le contrôle de notre vie numérique ?

