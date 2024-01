Téliane, un élevage d’ânesses laitières Parc Départemental des Bordes CHENNEVIERES, samedi 10 février 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 14h30 à 16h30

Le mercredi 15 mai 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 10 février 2024

de 14h30 à 16h30

Le mercredi 10 avril 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 23 mars 2024

de 14h30 à 16h30

Le mercredi 06 mars 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 24 février 2024

de 14h30 à 16h30

.Tout public. payant

Tarif normal : 6,50 €

Enfants 3 à 10 ans : 4 €

Gratuité – de 3 ans : 0,00 €

Une étonnante exploitation d’ânesses laitières, élevées dans le plus grand respect de l’animal. Une visite idéale pour les petits et grands enfants amoureux de la nature.

Au cœur du parc départemental des Bordes à Chennevières-sur-Marne, découvrez l’exploitation artisanale d’ânesses laitières et échangez avec l’éleveuse Emilie Artus qui a su mettre le bien-être de l’animal au centre de ses préoccupations. Vous aborderez les techniques, les pratiques, les principes et les valeurs de l’élevage biologique. Et vous dégusterez le fameux lait d’ânesses !

Cosmétiques au lait d’ânesse

Après la visite, vous aurez la possibilité d’acheter des produits cosmétiques bio et artisanaux de leur marque Téliane. Des produits locaux du Val-de-Marne pour découvrir les nombreuses vertus du lait d’ânesse.

Val-de-Marne Tourisme et Loisirs a testé pour vous cette visite : Si vous voulez en savoir plus sur la visite, notre reporter de l’extrême a réalisé un reportage pour rencontrer les ânesses.

Parc Départemental des Bordes Parc Départemental des Bordes 86 rue des Bordes 94430 CHENNEVIERES

Contact : https://exploreparis.com/fr/17-teliane-anesses-laitieres.html https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://exploreparis.com/fr/17-teliane-anesses-laitieres.html

© CDT 94 Les ânesses laitières de Téliane