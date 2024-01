Mouvements Jonglés – « Influence » Telgruc-sur-Mer, samedi 6 avril 2024.

Telgruc-sur-Mer Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Cie Les Invendus

Par l’association Jour de Fête

Une chorégraphie jonglée, reflet des relations humaines, où la balle crée un pont, une connexion poétique entre les deux danseurs. Quoiqu’il arrive, ils avancent ensemble. « Certains ont du chien, ceux-là ont du chat. Leurs pattes semblent de velours et s’articulent tout en souplesse. Les deux interprètes ne forment souvent qu’un corps à quatre bras et quatre jambes, pour un voyage de mouvements jonglés d’où émerge le flux des balles rondes. Pour ne rien gâcher, la partition musicale mêle sa délicatesse à la grâce des jongleurs. Petits et

grands sauront apprécier. »

Avec : Nicolas Paumier et Guillaume Cachera

Lieu : Salle multisports

Tout public

Durée : 45 min

Tarifs : 9 € / 7 €

Réservations : 06 95 93 19 91

association.jourdefete@orange.fr

.

Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime