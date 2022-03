Télévision & Expérimentation : 40 ans d’exploration télévisuelle à la Cinémathèque de Toulouse Cinémathèque de Toulouse, 5 avril 2022, Toulouse.

Télévision & Expérimentation : 40 ans d’exploration télévisuelle à la Cinémathèque de Toulouse

du mardi 5 avril au samedi 30 avril à Cinémathèque de Toulouse

« Télévision & Expérimentation » est un cycle inédit consacré à la diversité des expérimentations menées par le Service de la Recherche et la Direction des programmes de création et de recherche (DPCR) de l’INA. 20 longs & moyens métrages, 27 courts métrages, de l’expérimental à la fiction, du documentaire à la création audiovisuelle, seront proposés avec, pour la première fois en France, une approche panoramique de ces collections uniques. Une occasion exceptionnelle de découvrir des films et expériences menés à la télévision par des cinéastes et artistes reconnus tels que Coline Serreau, Chantal Akerman, Peter Foldes, Chris Marker, Jean Eustache, Claude Chabrol… Parmi les temps forts de ce cycle notons : **- 7 avril : Rencontre avec Coline Serreau.** **- 8 avril : lancement officiel suivi d’une Table ronde.** **Qu’est-ce que le Service de la Recherche & la Direction des programmes de création et de recherche (DPCR) de l’INA ?** Le Service de la Recherche est créé en 1959 sous la direction de Pierre Schaeffer. Sa mission est d’étudier l’interdépendance des aspects techniques, artistiques et économiques de la radio et de la télévision, d’expérimenter les nouvelles techniques audiovisuelles et de développer de nouveaux moyens d’expression, d’entreprendre l’application des résultats à l’intérieur et à l’extérieur de la Radiodiffusion-télévision française (RTF). De 1960 à 1974, le Service de la Recherche produit une grande diversité de programmes et d’expérimentations avant-gardistes dans le cadre institutionnel de la télévision française, laissant à ses équipes une importante liberté de création. Dissous en 1974, le Service de la Recherche voit ses missions intégrées dans un nouvel organisme, l’INA (Institut national de l’audiovisuel), dont l’une des tâches est de produire, pour les trois chaînes de télévision de l’époque, des programmes de création et de recherche. Au sein de l’INA, la Direction des programmes de création et de recherche (DPCR) est alors chargée de développer des propositions novatrices et marquantes. Ainsi, durant 25 ans, les productrices et producteurs de la DPCR permirent à des artistes d’horizons artistiques variés d’expérimenter dans le domaine de la création télévisuelle selon trois axes forts : la fiction, le documentaire et l’expérimental. ![affiche](/sites/default/files/inline-images/affiche_television_%26_expe%CC%81rimentation.png)

Sur grand écran, l’Institut national de l’audiovisuel et la Cinémathèque de Toulouse dévoilent au public, pendant plus de trois semaines, une période où la recherche scientifique et la …

Cinémathèque de Toulouse 69 rue du Taur – BP 88024 – 31080 Toulouse cedex 6 Toulouse Haute-Garonne



