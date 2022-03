Télétravail un nouvel enjeu pour la Qualité de Vie et des Conditions de Travail. CCI Occitanie Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Télétravail un nouvel enjeu pour la Qualité de Vie et des Conditions de Travail. ——————————————————————————– **Du mode dégradé à la pérennisation : comment intégrer le télétravail comme mode d’organisation pour améliorer performance et conditions de travail dans votre entreprise ?** Point d’actualité, définition du télétravail et modalités de mise en place ; Du télétravail à la QVCT : principes et repères méthodologiques, outils et ressources pratico-pratiques ; Témoignages et exemples d’actions en entreprises ; Questions / réponses Présenté par : Fatima BAIBOU, inspectrice du travail – DREETS Occitanie Aurore COIBION, chargée de mission – ARACT Occitanie Virginie VACHER, consultante en ergonomie et organisation du travail, dirigeante – SILMA Ergonomie – fondatrice Ingenihum® Yan BRUGAROLAS, chargé de mission sécurité – CCI Toulouse Haute-Garonne Du mode dégradé à la pérennisation : comment intégrer le télétravail comme mode d’organisation pour améliorer performance et conditions de travail dans votre entreprise ? CCI Occitanie 5 rue Dieudonné Costes, 31701 Blagnac cedex Blagnac Haute-Garonne

