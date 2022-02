Télétravail PREVALY, 1 mars 2022, Toulouse.

PREVALY, le mardi 1 mars à 11:00

En mars 2020, le premier confinement, dû à la crise sanitaire, a contraint les salariés des entreprises qui n’étaient pas en première ligne à télétravailler. 4 vagues successives sont venues, à leur tour, perturber les pratiques organisationnelles des collectifs et des individus dans leur travail. Depuis de nombreux accords sur le « Télétravail » ont été signés et les différentes reprises d’activité en présentiel ont pu avoir un impact sur la santé des salariés et sur la performance de l’entreprise. Venez partager pendant 1h une synthèse des évolutions pour la pratique du télétravail Les ergonomes de Prevaly vous proposent une synthèse des pistes de prévention primaire et des points de vigilance à surveiller pour un mode organisationnel du travail à distance non délétère pour la santé au travail et la performance de votre entreprise.

Pour un mode organisationnel du télétravail non délétère

